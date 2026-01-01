Roma, 1 gen (Adnkronos) – "Benvenuti nell'80esimo anno della Repubblica italiana. Celebriamo l'anniversario del Referendum istituzionale, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e del primo voto delle donne". E' quanto si legge in un post sui social della Camera dei deputati.
Home > Flash news > Camera: post sui social, 'benvenuti nell'80esimo anno della Repubbl...
Camera: post sui social, 'benvenuti nell'80esimo anno della Repubblica'
Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Benvenuti nell'80esimo anno della Repubblica italiana. Celebriamo l'anniversario del Referendum istituzionale, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e del primo voto delle donne". E' quanto si legge in un post sui social della Camera d...