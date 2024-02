Camera: ricordo Luigi Berlinguer con Schlein ad aula gruppi

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - E' in corso nell'aula dei gruppi a Montecitorio un'iniziativa in ricordo di Luigi Berlinguer che verrà conclusa dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. "E' stato un vero direttore d'orchestra", ha detto Irene Manzi, responsabile scu...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – E' in corso nell'aula dei gruppi a Montecitorio un'iniziativa in ricordo di Luigi Berlinguer che verrà conclusa dalla segretaria del Pd, Elly Schlein. "E' stato un vero direttore d'orchestra", ha detto Irene Manzi, responsabile scuola dem, introducendo la commemorazione. "E' stato uno straordinario costruttore di reti, relazioni umane oltre che politiche, con un'autentica generosità nel darsi agli altri, nel rendersi disponibile, nell'attuare una autentica pedagogia politica".

Ed anche un riformista, come ha ricordato Anna Ascani, vicepresidente Pd della Camera: "Non si può ricordare Luigi Berlinguer senza menzionare il suo coraggio, il coraggio delle riforme. Perchè nessuna riforma, se e' tale, riceve soltanto applausi. Riformare significa sfidare sacche di conservatorismo, interessi consolidati, pregiudizi radicati. Luigi Berlinguer non ha mai avuto paura di essere riformista, nel senso più alto e più profondo del termine". Un tratto sottolineato anche dal capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia: "La sua vita è stata vita di esempi: politico puro ed un intellettuale vero. La sua capacità di interpretare le trasformazioni del mondo della scuola: ricordo nel 2016 nella riforma del bilancio l’inserimento del Bes che fu approvato con il voto anche della destra. Era una sua intuizione, l’intuizione di un vero riformista, riconosciuta anche dagli avversari politici".

Per la presidente dei deputati dem, Chiara Braga, Luigi Berlinguer "ha unito radicalità e impegno riformatore per costruire una scuola inclusiva, universale, autonoma, che si adattasse ai contesti di riferimento e che valorizzasse le alunne e gli alunni a prescindere dalle origini e dai cambiamenti della società". Tra gli altri interventi, sono attesi quelli di Francesco Profumo, Paolo Fresu, Vannino Chiti, Guido Melis, Mauro Palma, Giovanni Trainito, Attilio Oliva, Maria Chiara Carrozza, Roberto Rampi, Valeria Fedeli e familiari di Luigi Berlinguer. Al termine verrà proiettato 'Luigi Berlinguer. Una vita di bolina' di Francesco Cordio.