Grave sinistro in autostrada nel pomeriggio del 14 ottobre 2024. Il grave incidente è avvenuto in direzione Padova, a poca distanza dal casello di Ferrara Nord, lungo l’autostrada A13 e a farne le spese è stato uno degli occupanti dei due mezzi pesanti coinvolti, deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente A13: morto autotrasportatore di 47 anni

Lo schianto ha avuto gravissime ripercussioni sul traffico, generando code superiori ad 8 chilometri con tempi di attesa molto lunghi per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i veicoli incidentati e alle autorità di effettuare tutti i rilieci del caso. L’incidente, avvenuto nelle vicinanze dell’uscita autostradale di Ferrara Nord, in direzione di Padova, ha interessato due camion, uno dei quali ha tamponato l’altro. Il tutto in conseguenza di alcuni rallentamenti legati ad un precedente incidente verificatosi a poca distanza.

Il tamponamento è avvenuto intorno alle 12.30: il camionista deceduto sul colpo, un autotrasportatore di 47 anni, non si sarebbe accorto dei rallentamenti andando ad impattare contro il rimorchio di un tir che si trovava davanti al suo mezzo. Un impatto violentissimo e fatale per l’uomo. I soccorritori giunti sul posto con due ambulanze ed un’automedica, preso atto della gravità delle ferite, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Immediatamente il personale di Autostrade per l’Italia ed i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto autostradale e lavorato per estrarre dalle lamiere il corpo. Nel frattempo gli agenti della Stradale di Altedo si sono occupati di gestire il flusso viabilistico.