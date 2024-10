Potenza, incidente in trasferta: morti tre tifosi del Foggia

A pochi chilometri dall’uscita di Potenza Est, sulla Statale 93 tra Potenza e Melfi, è avvenuto ieri sera un pericoloso incidente che ha causato la morte di tre persone. Si tratta di tre ragazzi, di cui uno minorenne, tifosi del Foggia. I supporters rossoneri avevano raggiunto lo stadio del Potenza per seguire la propria squadre del cuore.

Secondo quanto appreso, il pullmino sul quale si trovavano i tre tifosi rossoneri, avrebbe sbandato all’ingresso di una curva, per finire a urtare con violenza con una vettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Il veicolo sarebbe poi uscito di strada e si sarebbe schiantato, non lasciando scampo ai tre giovani passeggeri. I tre ragazzi che non ce l’hanno fatta avevano rispettivamente 13, 17 e 21 anni. La società calcistica, una volta appreso quanto accaduto, ha pubblicato un post di cordoglio: “In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie”.

Potenza, incidente in trasferta: il messaggio del sindaco

Anche il primo cittadino di Foggia, Aida Episcopo, ha voluto mandare un messaggio alle famiglie delle vittime: “Ho appena appreso del terribile incidente stradale avvenuto a Potenza, una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime”.