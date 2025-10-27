Campania: Cerreto (FdI), 'Fico sempre assente nei territori, ora fa le passerelle'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Imbarazzo e sdegno per il candidato Fico che ha sempre preferito stare nei palazzi anziché nei territori al contatto con la gente e le realtà campane. Ora l’ex pasionario si è accompagnato addirittura insieme al Vescovo di Capua in una vis...

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Imbarazzo e sdegno per il candidato Fico che ha sempre preferito stare nei palazzi anziché nei territori al contatto con la gente e le realtà campane. Ora l’ex pasionario si è accompagnato addirittura insieme al Vescovo di Capua in una visita alla Comunità Fernandes di Castel Volturno. A completare il concerto di ipocrisie, vi sono alcuni suoi candidati che hanno sempre disprezzato Castel Volturno vedendola come un buco nero e privo di un domani per tutte le sfide che offre, come ogni realtà cittadina".

Così Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

"Cosa proporrà Fico, vuole aprire Castel Volturno come una scatoletta di tonno? Queste storielle le abbiamo già sentite, i campani non sono grillini e creduloni. Fortunatamente, i territori hanno scelto come candidato Edmondo Cirielli, uomo da sempre presente in periferie, borgate e campagne, da sempre attento alle istanze dei luoghi e, soprattutto, coerente e con un vero senso della realtà. Cirielli non ha bisogno di strizzare occhiolini o tirare per la giacchetta qua e là, i campani lo conoscono e lo sceglieranno", conclude.