Campania: Costa (M5s), 'La mia candidatura?Se ci fosse pieno accordo direi di sì'

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Io penso che qualunque politico eletto in Campania avrebbe piacere di guidare la Regione, anche perché io lo considero un privilegio. Ovviamente una mia eventuale investitura dovrebbe provenire dal tavolo nazionale di tutta l’area progressista e moderata". Lo dice al 'Corriere del Mezzogiorno' Sergio Costa (M5s), vice presidente della Camera.

"Io credo che il presidente De Luca sia una persona troppo intelligente per non rendersi conto che in questo momento bisogna essere inclusivi. Io non mi assumerei mai la responsabilità di far vincere la destra. Credo che lui, che è un profondo conoscitore come pochi della macchina amministrativa, ed è in una fase anagrafica matura, si stia, o si renderà conto, che una spaccatura col centrosinistra sarebbe una responsabilità gigantesca. Confido che lui faccia questa riflessione", dice tra l'altro Costa.