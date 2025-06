Campania: Martusciello, 'De Luca decida data elezioni, per noi va bene 16 novembre'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “Il fronte delle Regioni al voto è disunito. Ognuna va per conto suo. Le Marche e la Toscana, per motivi diversi, vogliono votare subito. Veneto e Campania, invece, puntano ad andare quanto più tardi possibile alle urne. In Puglia si consuma lo scontro...

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Il fronte delle Regioni al voto è disunito. Ognuna va per conto suo. Le Marche e la Toscana, per motivi diversi, vogliono votare subito. Veneto e Campania, invece, puntano ad andare quanto più tardi possibile alle urne. In Puglia si consuma lo scontro interno tra Emiliano e Decaro. Non esiste un fronte unico e, quindi, non esiste una richiesta univoca.

A questo punto è chiaro che la scelta della data delle elezioni regionali in Campania spetta al presidente De Luca. Noi proponiamo il 16 novembre. Ma è tempo che si sappia quando si vota”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.