Campania: Mastella, 'bene accordo su Fico e De Luca ma stop politica due forni'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Guardo con soddisfazione all'intesa raggiunta nel Partito democratico campano sul nome di Fico quale presidente regionale e di Piero De Luca alla guida del partito regionale. Tergiversare ancora sarebbe stato un delitto politico. Ma ora basta con questa sghemba e sgangherata politica dei due forni che in Campania è diventata stucchevole, poco intelligente e autolesionista".

Lo scrive il sindaco di Benevento e leader nazionale NdC Clemente Mastella a proposito delle vicende riguardanti lo scontro tra Regione e Comune di Napoli, entrambi a guida Pd, in seno al Consiglio d'indirizzo del Teatro San Carlo di Napoli.

"Se la Regione e il Comune si azzuffano per le nomine in un'istituzione culturale, siamo messi male: è come se il portiere nell'avviare l'azione passasse volontariamente la palla alla squadra avversaria. Di queste forme di politica sghemba e fratricida ne so qualcosa: a Benevento -lamenta il primo cittadino- sono anni che il Pd mi tratta come fossi il suo peggior nemico e spesso si è accordato sottobanco persino con la destra pur di avversarmi. Nonostante ciò, loro hanno sempre perso e io sempre vinto. Ma a tutto c'è un limite".