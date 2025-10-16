Campania: nuovi arrivi in Fi, Martusciello 'siamo ormai 100 amministratori'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Venerdì 17 ottobre alle 12, presso la sede regionale di Forza Italia in Campania, si terrà una conferenza stampa con il segretario regionale Fulvio Martusciello, il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante e il senatore Francesco Silvestro. L’incontro sarà l’occasione per annunciare nuovi ingressi nel partito e presentare il gruppo di amministratori locali che hanno scelto di aderire.

“Forza Italia cresce e si rafforza in tutta la Campania – spiega Martusciello – siamo ormai un esercito di cento amministratori che hanno deciso di condividere un progetto politico serio, europeo e concreto, fondato sul lavoro, sull’esperienza e sulla responsabilità”.