Campania: Rubano (Fi), 'non accettiamo lezioni di stile da chi ha avvelenato dibattito pubblico'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Evidenziare le contraddizioni, i limiti e anche le sciocchezze di Roberto Fico, come fa spesso Fulvio Martusciello, fa parte integrante di una campagna elettorale condotta con serietà e senso di responsabilità da chi ritiene un dovere salvare la Campania da un candidato pericolosamente inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente di regione.

È curioso, e un po’ ipocrita, che proprio i grillini, che hanno costruito il loro successo sulla denigrazione sistematica e sull’insulto degli avversari, oggi non tollerino critiche politiche puntuali e fondate". Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

"Noi preferiamo il confronto aperto, le idee e i progetti concreti. Ma non accetteremo lezioni di stile da chi per anni ha avvelenato il dibattito pubblico. In Campania serve una guida competente, non un simbolo mediatico del fallimento pentastellato", conclude.