Campania: Vietri (FdI), 'vero Fico è quello col pugno chiuso o quello con megabarca?'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "I grillini avevano costruito la narrazione per cui dichiaravano di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno per abolire tutti i presunti privilegi. Insomma, avrebbero fatto una guerra a quella che definivano casta e che invece è parte importante della classe dirigente di questa Nazione. Gli è bastato entrare nel Palazzo per cambiare idea.

Qualcuno, poi, è andato anche a ricoprire ruoli di grande prestigio come la presidenza della Camera". Così il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"Proprio quel qualcuno, Roberto Fico, oggi è candidato alla presidenza della regione Campania e non solo continua a godere dei privilegi di un tempo, come la scorta rafforzata, ma in pubblico alza il pugno chiuso dei compagni da salotto e in privato ospita gli amici nel salottino della megabarca che ha acquistato e che costa centinaia di migliaia di euro. Qual è il Fico vero? Quello pubblico o quello privato? Noi una risposta ce la siamo data", conclude.