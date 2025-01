Cannabis: Giorgis (Pd), 'perché divieti su canapa? Si stronca intero settore'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - “Perché vietare la coltivazione e l'utilizzo (ad es in ambito edilizio, cosmetico e tessile) di ogni tipo di canapa? Perché stroncare un settore produttivo che impiega oltre 10.000 addetti e che dal 2019 al 2024 è cresciuto del 200%, con un...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Perché vietare la coltivazione e l'utilizzo (ad es in ambito edilizio, cosmetico e tessile) di ogni tipo di canapa? Perché stroncare un settore produttivo che impiega oltre 10.000 addetti e che dal 2019 al 2024 è cresciuto del 200%, con una forte incidenza di lavoro giovanile e circa il 65% delle aziende gestite da under 40? Anche oggi nessuna risposta dal Governo e dalla maggioranza, solo un imbarazzato silenzio”. Così il capogruppo Pd in commissione Affari istituzionali a Palazzo Madama Andrea Giorgis.