Capelli grassi: da cosa dipendono e come curarli

I capelli grassi sono comuni e si possono curare con prodotti mirati. Ecco come fare.

I capelli grassi sono un problema comune che può rendere difficile mantenere una chioma fresca, leggera e voluminosa. Questo fenomeno è legato principalmente all’eccesso di sebo prodotto dal cuoio capelluto, ma anche fattori genetici, abitudini quotidiane e alimentazione giocano un ruolo importante. Comprendere le cause e adottare i rimedi giusti è essenziale per prendersi cura dei capelli in modo efficace e duraturo.

Capelli grassi

La causa principale dei capelli grassi è una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole sebacee del cuoio capelluto. Alcune persone, per predisposizione genetica, tendono ad avere un cuoio capelluto più oleoso rispetto ad altre.

A influenzare questo equilibrio concorrono anche squilibri ormonali, stress, un’alimentazione ricca di grassi e zuccheri e l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi che stimolano ulteriormente le ghiandole sebacee. Anche la frequenza dei lavaggi può incidere. Lavarli troppo spesso o troppo raramente, infatti, può alterare la naturale regolazione del sebo.

L’uso frequente di phon e piastre ad alte temperature, tra le altre cose, può peggiorare la situazione, così come l’esposizione all’inquinamento e al fumo. Infine, toccare spesso i capelli o appoggiarli su superfici non pulite può trasferire oli e impurità, rendendoli più pesanti e opachi.

Capelli grassi: consigli

Per gestire i capelli grassi è fondamentale adottare una routine delicata e costante. Scegliere shampoo specifici per capelli oleosi, preferire formule leggere e risciacquare con cura aiuta a mantenere il cuoio capelluto pulito senza stressarlo. È consigliabile però evitare di applicare il balsamo sulle radici, concentrandosi solo sulle punte per non appesantire la chioma.

Anche modificare alcune abitudini può fare la differenza: limitare l’uso di strumenti a caldo, evitare lavaggi troppo frequenti e ridurre lo stress quotidiano contribuisce a riequilibrare la produzione di sebo.

Infine, integrare nella propria routine settimanale un impacco purificante o una maschera riequilibrante può aiutare a mantenere i capelli più leggeri, freschi e visibilmente sani.

Capelli grassi: i migliori rimedi su Amazon

Se hai i capelli grassi, ma non sai da dove iniziare per potertene prendere cura al meglio, nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato per te, in una lista breve, alcuni dei rimedi migliori che puoi acquistare su Amazon, alla migliore offerta.

Restivoil Fisiologico Sebonormalizzante Olio-Shampoo per Cute Sensibile e per Capelli Normali e Grassi Senza Agenti Schiumogeni e Aggressivi, 250ml

Uno shampoo delicato per cute sensibile e capelli normali o grassi, formulato senza agenti schiumogeni aggressivi. Aiuta a regolare la produzione di sebo e a lenire eventuali irritazioni, lasciando i capelli leggeri, puliti e con una sensazione di comfort duraturo.

PHARMA COMPLEX Maschera Capelli Grassi con Keratina e Estratto di Aloe Vera 500 ml

Questa maschera rigenerante riequilibra i capelli grassi, nutrendo senza appesantire. La keratina rinforza la struttura dei capelli, mentre l’aloe vera idrata e calma la cute, contribuendo a un effetto purificante e morbido al tatto.

Antica Erboristeria – Balsamo Seboregolatore all’Ortica per Capelli Normali e Grassi, Formula Vegan senza Siliconi e Coloranti – 200ml

Un balsamo specifico per capelli normali e grassi, formulato senza siliconi e coloranti, ideale per uso quotidiano. L’ortica aiuta a riequilibrare il cuoio capelluto, donando morbidezza, lucentezza e un effetto anti-lucido naturale.