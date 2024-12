Capodanno al Circo Massimo: musica e festa per il nuovo anno

Un evento imperdibile con artisti di fama e ingresso gratuito per tutti.

Un evento musicale imperdibile

La sera del 31 dicembre, il Circo Massimo di Roma si trasformerà in un palcoscenico straordinario per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il concertone di Capodanno, organizzato da Roma Capitale in collaborazione con RDS, promette di essere un evento memorabile, con una lineup di artisti di grande prestigio. Sul palco si alterneranno nomi noti della musica italiana, tra cui Gabry Ponte, la PFM, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Questo evento, che avrà inizio alle ore 21.30, è completamente gratuito e aperto a tutti, offrendo così l’opportunità di vivere una serata di festa e musica senza precedenti.

Un countdown da non perdere

Il momento clou della serata sarà il countdown di mezzanotte, che vedrà protagonisti Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. La magia del Capodanno sarà amplificata dalla musica dal vivo e dall’atmosfera festosa che caratterizzerà il Circo Massimo. I romani e i turisti potranno unirsi per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno, in un contesto storico e suggestivo. Il Campidoglio ha promesso ulteriori dettagli e sorprese nei prossimi giorni, rendendo l’attesa ancora più emozionante.

Un Capodanno per tutti

La scelta di un evento gratuito e all’aperto riflette l’intento di Roma Capitale di rendere il Capodanno accessibile a tutti. La musica, la cultura e la convivialità saranno al centro di questa celebrazione, che mira a coinvolgere un pubblico vasto e variegato. Con artisti di fama e una location iconica, il concertone al Circo Massimo si preannuncia come uno dei momenti più attesi delle festività romane. Non resta che prepararsi a vivere una notte indimenticabile, all’insegna della musica e della gioia.