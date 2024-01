Capolupo (Knorr), 'agricoltura rigenerativa favorisce biodiversità'

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – “Due anni fa abbiamo iniziato ad introdurre le pratiche di agricoltura rigenerativa nei nostri campi di riso pavesi perché miriamo a contribuire, sul lungo termine, a ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità dell’acqua e favorire la biodiversità”. Così Mariangela Capolupo, Head of Marketing di Knorr Italia, presentando il progetto di Knorr nel campo dell’agricoltura rigenerativa.

“L’iniziativa italiana di agricoltura rigenerativa nasce nel 2022 nelle risaie in provincia di Pavia. Il progetto, che vede la collaborazione di Knorr con Parboriz, Innovatech e le Università di Pavia, Torino e Milano, ha coinvolto inizialmente quattro risaie – spiega Capolupo – per un totale di 900 ettari, ma ha l’obiettivo di estendersi ad un numero crescente di risaie ed ettari di campi”.

“Il progetto di agricoltura rigenerativa – aggiunge – si colloca all’interno del programma ‘BuonCibo Knorr’, con il quale miriamo a fornire qualche consiglio e ad ispirare gli italiani a mangiare i loro piatti preferiti avendo anche a cuore il pianeta”. Nell’ambito del programma ‘BuonCibo Knorr’ è stata lanciata anche ‘Rigenera le tue vibe’. “La campagna è nata dalla consapevolezza che i nostri progetti e i nostri prodotti possono giocare, insieme ad altri, un ruolo importante nel contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale – continua Capolupo – e vuole parlare alla generazione Z, il pubblico che più di altri sente un senso di urgenza nei confronti delle tematiche ambientali e che, spesso, accende anche la conversazione in famiglia”.

“Analizzando le peculiarità della Gen Z, lavorando con i ragazzi e comprendendo a fondo la loro quotidianità, abbiamo capito che mangiare qualcosa di buono può aiutare molto ad affrontare le sfide di tutti i giorni – spiega l’Head of Marketing di Knorr Italia – Inoltre, se gli ingredienti del piatto che si mangia sono coltivati pensando al pianeta, è ancora meglio. Da questa riflessione nasce la campagna ‘Rigenera le tue vibe’, pensata per parlare alla generazione Z con un tono ironico e divertente”.

“‘Rigenera le tue vibe’ coinvolge due grandi idoli della generazione Z: i The Kolors, che hanno scalato le classifiche con la loro ‘Italodisco’ e le nonne, vere custodi del buon cibo italiano e delle good vibe di questi ragazzi – conclude Capolupo – Ecco quindi che la campagna altro non è che il nostro metodo per affrontare ‘gli sbatti’ della quotidianità. Per ‘rigenerare le proprie vibe’ a volte basta mangiare un buon risotto, approvato dalle nonne, e scoprire che il riso è stato coltivato pensando al pianeta come parte della più grande missione di Knorr verso l’agricoltura generativa, che ha importanti obiettivi per il nostro pianeta, a partire dall’Italia”.