Caporalato: pm Milano, 'in Armani Operations prassi illecita radicata e collaudata'

Milano, 5 apr. (Adnkronos) – Dall'attività investigativa emerge che nella Giorgio Armani Operation spa, società industriale del gruppo Armani, a cui sono affidati i processi produttivi delle collezioni di moda e degli accessori del gruppo, "vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale; cultura radicata all'interno della struttura della persona giuridica, che ha di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti". Lo sostiene la procura di Milano come riportato nel decreto della Sezione autonoma misure di prevenzione che dispone l'amministrazione giudiziaria per un anno della Operation spa.

Nel corso delle indagini "si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa. Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo ('disaccoppiamento'), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali, si sviluppa un'altra struttura, 'informale', volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato" per il pm.

In questo modo, "la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali. Unico strumento per far cessare questa situazione, in un'ottica di interventi proporzionali, è una 'moderna messa alla prova aziendale' finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche".