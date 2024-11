Una situazione di violenza si è verificata ieri sera su un treno regionale che stava per arrivare a destinazione nella provincia pavese. Una donna responsabile del controllo del treno è stata aggredita da un passeggero a causa della richiesta di spegnere la sua sigaretta. Nonostante la chiamata al numero di emergenza, l’aggressore è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle autorità.

Capotreno aggredita su un treno regionale: presa a schiaffi da un passeggero

Nel treno che stava per giungere a destinazione sulla linea Milano-Mortara, una donna responsabile è stata assalita da un passeggero. La signora di 48 anni è intervenuta per richiedere a un individuo di origini nordafricane di spegnere la sua sigaretta. L’uomo ha rifiutato, rispondendo in modo sgarbato e poi ha attaccato la capotreno con schiaffi. A questo punto, è stato fatto il numero d’emergenza 112. I carabinieri sono giunti alla stazione di Mortara (Pavia), ma l’aggressore, approfittando della confusione generata dagli altri passeggeri, è riuscito scendere dal treno e fuggire. L’individuo ha affermato “Faccio ciò che voglio” prima di aggredire la capotreno con schiaffi e spintoni.

La donna ha riportato delle lievi contusioni che non hanno necessitato il trasporto in ospedale. Questo episodio si aggiunge all’accaduto di recente a Rivarolo, Genova, dove un capotreno di nome Rosario Ventura è stato accoltellato. Tali eventi alimentano il dibattito sulla sicurezza a bordo dei treni, soprattutto quelli regionali.