Carceri: Meloni, 'non sono d'accordo con Schlein, ma io non sono di sinistra'

Tokyo, 5 feb (Adnkronos) – "Se la Schlein ritiene che il problema delle carceri si risolva togliendo i reati non sono d'accordo, io penso che si risolva aumentando le carceri e sostenendo la polizia penitenziaria. E' questa la risposta seria dello Stato, se no non sono d'accordo. Ma del resto io non sono di sinistra". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando delle carceri.