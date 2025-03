Carceri: più istituti, meno custodia cautelare, no a misure clemenza, ok a mozione maggioranza

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Costruzione di nuovi istituti; riforma della custodia cautelare, rideterminando in modo rigoroso i presupposti per la sua applicazione relativamente al rischio di reiterazione; rafforzare le misure alternative con riguardo ai detenuti tossicodipendenti o in condizione di ...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Costruzione di nuovi istituti; riforma della custodia cautelare, rideterminando in modo rigoroso i presupposti per la sua applicazione relativamente al rischio di reiterazione; rafforzare le misure alternative con riguardo ai detenuti tossicodipendenti o in condizione di comprovata fragilità psico-fisica, escludendo provvedimenti di clemenza generalizzati; migliorare le condizioni all'interno delle strutture attraverso modifiche dell'ordinamento penitenziario. Sono alcuni degli impegni contenuti nella mozione presentata dalla maggioranza e approvata dalla Camera con 148 voti a favore e 16 contrari, al termine della seduta straordinaria dedicata alla questione del sovraffollamento carcerario.

Il documento chiede inoltre di potenziare l'organico della Polizia penitenziaria e di valorizzare il personale anche con gratificazioni economiche ricorrendo alla contrattazione decentrata. Viene ritenuto poi necessario migliorare la sicurezza degli istituti con dispositivi anti-drone, anti-cellulare e anti-droga e completare l'organizazzione del Gruppo di intervento operativo per contrastare le rivolte penitenziarie.

Sul piano degli interventi rieducativi, si segnala l'opportunità di promuovere il lavoro penitenziario sia interno che esterno, ricordando anche i benefici fiscali previsti per le imprese dalla cosiddetta legge Smuraglia. Per prevenire i suicidi, la mozione chiede di potenziare la rete di assistenza psicologica. Infine viene ricordata l'esigenza di adottare iniziative per rafforzare le misure finalizzate al reinserimento sociale e professionale degli ex detenuti.