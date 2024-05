Carlo Acutis diventa Santo, lo ha deciso il Papa dopo l’udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Carlo Acutis diventa Santo: il Papa ha riconosciuto il suo miracolo

Il Papa ha autorizzato il Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti il miracolo attribuito all’intercessione del Beato Carlo Acutis, fedele laico, nato a Londra il 3 maggio 1991 e morto il 12 ottobre 2006 a Monza. Il miracolo riconosciuto oggi che porterà alla proclamazione della santità di Carlo Acutis, in quanto ritenuto fatto inspiegabile e avvenuto per la sua intercessione, riguarda una ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, operata per un trauma cranico dovuto ad un incidente. Dalle sue condizioni è uscita grazie all’intercessione del beato, invocato dalla mamma. Carlo Acutis rappresenta il primo “Santo dei Millennials“: è conosciuto in tutto il mondo come “il Santo di internet“. Il giovane è stato beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020.

Le parole della mamma

Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis, ha dichiarato in un’intervista all’Ansa: “Carlo Acutis rappresenta la sanità del quotidiano perché la sua vita è stata una preghiera continua. Un ragazzo normale che ha aperto il suo cuore a Cristo. E ha reso santa la sua normalità. Carlo scelse di essere sepolto ad Assisi era devoto di San Francesco, amava la sua essenzialità e l’attenzione ai poveri” . La sua tomba, con il corpo visibile, è meta ogni anno di migliaia di pellegrini. “Non aveva le stigmate o altri segni che caratterizzano i santi. Può essere imitato e ci sprona a farlo“.

