Carlo Conti discute del gruppo di artisti poco noti che partecipano a Tale e Quale Show, soffermandosi in particolare su Carmen Di Pietro e sul suo impatto nel programma.

Questa settimana, Carlo Conti ha concesso un’intervista approfondita al magazine Chi, rispondendo a diverse domande riguardanti il suo programma Tale e Quale Show. Tra i temi discussi, ha toccato il tema di un cast non particolarmente noto, le novità nella giuria e il fenomeno di Carmen Di Pietro, che ogni settimana sembra mettere in difficoltà qualche cantante. “Abbiamo fatto un’eccezione con lei rispetto alla sua capacità di cantare; il suo è un ruolo unico”, ha dichiarato, riferendosi anche alla mancanza del duo comico Cirilli-Paolantoni. “Con l’assenza di una coppia comica come loro, ho cercato di mantenere un’atmosfera di leggerezza e divertimento”. Riguardo alla giuria, Conti ha specificato: “Quest’anno Loretta Goggi, una vera icona, ha deciso di non partecipare. Ricordo che, quando ho visto il format per la prima volta, ero convinto che l’unica giuria potesse essere con Loretta. I nostri giurati non sono mai stati eccessivamente critici, non ci sono stati conflitti con i concorrenti. […] Ho quindi scelto di portare sul palco l’allegria di Alessia Marcuzzi. I commenti di Alessia o di Giorgio rispetto a Malgioglio sono più spassosi dei normali giudizi. Inoltre, il quarto membro della giuria apporta un’aria nuova: nella prima puntata abbiamo avuto Stefano De Martino, la seconda Katia Follesa e nella terza Pupo; seguiranno Geppi Cucciari, Massimo Lopez e molti altri. Malgioglio è davvero inarrestabile, una vera forza della natura, mentre Alessia rappresenta vivacità e professionalità. Giorgio è come un fratello, un grande professionista, un comico di talento e un eccezionale imitatore, quindi molto capace”.

Carlo Conti ha recentemente parlato del suo show “Tale e Quale”, manifestando il suo entusiasmo per le trasformazioni che avvengono ogni episodio. Gli artisti, infatti, si esibiscono interpretando cantanti di varie generazioni, coprendo sia le icone del passato che i talenti emergenti. Questo aspetto del programma attira spettatori di ogni età, compresi i più giovani, affascinati dalla metamorfosi di un partecipante nell’altro. Riguardo alla percezione del cast, Conti non ritiene che ci sia una netta distinzione tra fama e popolarità, sottolineando che lo show è sempre riuscito a conquistare il pubblico. Sebbene le figure più note possano generare maggiore interesse, “Tale e Quale” ha come missione anche quella di mettere in luce nuovi artisti. Conti evidenzia l’influenza del mondo del musical, dal quale il programma trae ispirazione. In sostanza, il gruppo di attori è un insieme variegato, e la capacità di cantare rimane un requisito fondamentale.