Carlo Conti si prepara per Sanremo: "Mi sono abituato a vivere con le cuffie, ma riesco a gestire"

L’acclamato presentatore, Carlo Conti, si sta preparando con fervore per l’arrivo della prossima edizione del Festival di Sanremo, in calendario nel febbraio successivo. Nonostante manchino vari mesi prima che Conti faccia il suo ingresso sul palcoscenico dell’Ariston per la nuova versione di Sanremo, il progetto organizzativo è già avviato, come confermato dallo stesso presentatore a Tv Sorrisi e Canzoni. “Le ore di lavoro si accumulano, ma avendo già condotto il Festival per tre volte, riesco a gestirmi. Per di più, passo la mia vita con le cuffie sulle orecchie”, ha affermato. Per Conti, Sanremo 2025 rappresenta una sfida entusiasmante. Il presentatore è chiamato a svolgere un ruolo prestigioso, ma allo stesso tempo complesso, specialmente in considerazione degli aspiranti predecessori.

