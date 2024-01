Carlo Napoleoni: "L'impegno verso il settore turistico è fornire una consulenza al passo con il mercato"

Il tema del turismo è sicuramente uno dei punti su cui il Gruppo BCC Iccrea ha voluto porre l’accento. Sono tante le iniziative messe in campo dalle banche del Gruppo a supporto degli operatori del settore. Ne abbiamo parlato con Carlo Napoleoni.

Come è nata la collaborazione tra CDP e il Gruppo BCC Iccrea e qual è l’obiettivo?

L’accordo con Cassa Depositi e Prestiti, da cui è nato un plafond di 250 milioni di euro destinato a operazioni nel settore turistico, si affianca ad altri accordi simili che il Gruppo ha stretto con la stessa CDP sul fronte dell’agribusiness e degli investimenti con finalità ESG. Questa, in particolare, è un’iniziativa nata a dicembre del 2020, in piena pandemia, per consentire anche alle PMI/MidCap di poter beneficiare di finanziamenti di lungo periodo, fino a 15 anni e a condizioni molto competitive, oltre a dare un segnale verso chi opera nel turismo, in quanto una delle principali voci della nostra economia soprattutto a livello locale.

Inoltre, la provvista residua, di circa 100 milioni di euro, può essere utilizzata esclusivamente verso il sud d’Italia, dall’Abruzzo alla Sicilia, per finanziamenti con importo massimo di 15 milioni di euro e durata appunto fino a 15 anni.

Quali sono le iniziative che il Gruppo BCC Iccrea sta mettendo in campo per supportare le imprese turistiche?

Sono diverse, per offrire alla clientela delle BCC del Gruppo un’offerta a 360° volta ad accompagnare i loro percorsi di sviluppo, che siano ristrutturazioni o ammodernamenti di edifici già esistenti, oppure costruzioni di nuovi. A tal fine siamo risultati tra i vincitori per l’affidamento di un plafond BEI per i fondi PNRR, grazie alla quale disponiamo di risorse per 118 milioni di euro per progetti di d’investimento e di riqualificazione. Questo plafond si distingue da quello CDP in quanto rivolto alla riqualificazione delle strutture ricettive e all’ecosostenibilità e all’impatto ambientale di ciascuna operazione.

Abbiamo poi definito una partnership con H-Benchmark, società di cui siamo anche azionisti, per offrire alle imprese la strumentazione necessaria per monitorare le performance commerciali e comprendere se queste sono in linea con quelle del mercato; e con IVH, società che offre supporto per le forniture di arredi mobili e attrezzature di vario tipo.

La nostra forza è che, insieme alle BCC, conosciamo ogni territorio, così sappiamo se un imprenditore ha bisogno di riqualificare, di realizzare un passaggio generazionale o ad esempio adeguarsi alla normativa ESG.

Ci sono poi gruppi industriali del settore che stanno attuando forme articolate di investimento, e che vanno assistiti per meglio orientare i loro percorsi di sviluppo, anche in alcune aree particolarmente promettenti: penso a quella di Cortina d’Ampezzo, che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026 e che sta puntando sia sulle strutture ricettive sia sugli impianti. Per non dimenticare tutta l’offerta prevista per il mare dove siamo tra i più visitati al mondo. Per queste finalità organizziamo ciclicamente dei workshop insieme alle BCC e ai loro clienti imprenditori: seminari di approfondimento delle tematiche che ruotano intorno all’analisi economico-gestionale – anche con il supporto del nostro partner H-Benchmark – e alle modalità e alle logiche del rapporto tra mezzi propri e leva finanziaria.

A livello locale e territoriale come sta agendo concretamente il Gruppo?

Il settore turistico nazionale, con i suoi oltre 32.000 alberghi e strutture ricettive, ha bisogno di continuare a crescere soprattutto per dare risposte sempre più puntuali ai viaggiatori esigenti. Nel corso del 2023 non è mancato, infatti, l’apporto del Gruppo BCC Iccrea e delle BCC a favore degli imprenditori turistici.

Tra le principali operazioni ricordiamo il finanziamento di 3 milioni di euro con la BCC di Recanati e Colmurano a favore dell’Holiday Family Village di Porto Sant’Elpidio (Fermo). E poi l’operazione di sviluppo alberghiero di Agras Investment, con cui abbiamo permesso la rinascita di “Capitolo Riviera”, l’ex Hotel Astor di Genova Nervi, chiuso nel 2020 durante la pandemia. L’investimento è stato realizzato in sinergia con Banca d’Alba per riqualificare la struttura alberghiera in un hotel a “5 stelle lusso”, rendendola meta di riferimento per clientela business, leisure e per tutto il territorio di riferimento.

Due altre operazioni sono state invece chiuse in Veneto sul finire del 2023. La prima, in sinergia con BCC Pordenonese Monsile, un finanziamento di 9,1 milioni di euro per il progetto di SITLA a Montegrotto Terme (PD), che ha permesso la riqualificazione dello Sporting Center, chiuso anch’esso durante la pandemia, per la realizzazione di un campeggio a 5 stelle. La seconda, un’iniziativa di 6 milioni di euro con il Gruppo Isa, nel veneziano e in sinergia con Banca Annia, per ammodernare due delle tre strutture di proprietà del Gruppo.

A queste si aggiunge un’operazione, conclusa in sinergia con BCC Roma, a sostegno del Gruppo AMAPA, uno dei principali player del mercato che, grazie al finanziamento di oltre 16 milioni di euro, rileverà l’Hotel Ibis Styles di Roma.

In collaborazione con BCC Garda abbiamo infine accompagnato gli investimenti per lo sviluppo sostenibile delle strutture di proprietà di Terme e Grand Alberghi di Sirmione, con un finanziamento di 6 milioni di euro per iniziative che hanno riguardato più strutture del gruppo turistico e che si è focalizzato sui criteri ESG.

Al di là di ciò che è già stato realizzato, cosa avete in piano per il futuro?

Vogliamo proseguire su questa linea. C’è ancora margine disponibile del plafond con CDP e vogliamo valorizzarlo, d’accordo con le nostre BCC, per verticalizzare risorse anche verso il sud del Paese. Il nostro obiettivo, oltre al semplice finanziamento, è di affiancarci al cliente per fornire una consulenza al passo con le esigenze attuali del mercato turistico.