Non appena Carmen Russo è entrata nella Casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha rivelato di sentirsi in difficoltà nella loro relazione. Si chiede se la ballerina possa essere attratta da altri uomini. Sebbene non abbia prove concrete, c’è da notare che Carmen aveva già rilasciato un’intervista a Chi, prima di varcare la soglia della Casa, in cui ha menzionato altre figure maschili. Che coincidenza!

Rispondendo a una domanda si è concessa un commento interessante: “Mi scusi l’impertinenza, so che è stata corteggiata da uomini influenti e facoltosi, ma ha scelto un ballerino/coreografo: qual è stata la chiave?“. La sua risposta è stata:

Scelta basata sulla personalità e il carisma

“Non ho scelto la professione, ho scelto l’uomo. Ho puntato sulla sua personalità, sul suo carisma e sul suo modo di essere. E sì, sono stata corteggiata, ma né il potere né i soldi mi interessavano. Ho sempre creduto nel valore delle mie capacità piuttosto che in favori esterni. L’incontro con Enzo Paolo è avvenuto durante un progetto per una tournée, inizialmente pensavamo fosse solo un’avventura, ma poi si è rivelato qualcosa di più significativo.”

Inoltre ha aggiunto:

Fiducia nella determinazione e perseveranza

“Quando ho incontrato Enzo Paolo, avevo già una certa notorietà e mi consideravano un sex symbol, mentre lui era un professionista in un ambito diverso. Ma quando ha percepito la mia determinazione e perseveranza, ha deciso di crederci. Avrebbe potuto diventare una star anche lui, ma ha scelto di sostenere il mio percorso. Ha riposto fiducia non solo nel mio aspetto, ma nelle mie capacità. In realtà, sono stata io a invitarlo a mettersi in gioco.”

Rivelando: “Ci sono stati uomini disposti a tutto per me? Un nobile spagnolo era davvero ossessionato, mi offriva sempre gesti romantici, ma sapevo che non era la persona giusta per il mio avvenire”. Temo che Enzo Paolo scopra mai questa conversazione, altrimenti scatenerà un’altra reazione eccessiva.