Dopo aver trascorso sette giorni all’interno della casa del Grande Fratello, Carmen Russo ha dovuto dire addio a Enzo Paolo Turchi e agli altri partecipanti. Prima di lasciare la casa, Alfonso Signorini ha deciso di realizzare un’intervista doppia con la coppia: “Stasera faremo alcune domande per mettere alla prova la vostra relazione. È importante sapere che ciascuno di voi non conoscerà le risposte dell’altro. Successivamente confronteremo le vostre risposte e scopriremo cosa succederà”. I due ballerini, tra le varie rivelazioni, hanno condiviso una confidenza scioccante…

“Quando è stata l’ultima volta che avete intimità?”

“Due sere fa.”

Carmen Russo ha commentato su Enzo Paolo Turchi: “È successo qui nella casa del Grande Fratello”.

“Enzo Paolo è estremamente geloso di me, perché ha profondi sentimenti. Lui prova gelosia per tutto ciò che ama, dato che è molto possessivo, e fa bene. In 42 anni di amore, non ho mai tradito Enzo Paolo, non è mai accaduto. Accetto la mia età? Certo, con orgoglio e soddisfazione, ma anche con tanta determinazione. Tuttavia, se esistesse una possibilità di tornare indietro, lo farei. Ho mai usato qualche trattamento? Beh, solo cose leggere, potrei suggerirne alcune anche a te, Alfonso.”

Qual è l’ultima volta in cui io ed Enzo Paolo abbiamo condiviso un momento speciale?

Questa tua domanda mi mette un po’ a disagio. Posso essere onesta? Dai, Alfonso, siamo genitori, non posso parlarne qui. Comunque, stasera faremo chiarezza. È successo due sere fa, qui dentro al Grande Fratello. Ma vi prego, non ditelo a nessuno. Ho il permesso, essendo mio marito. Non stiamo parlando di qualcosa di sbagliato. Dovevo mostrare il mio affetto e, dopotutto, l’amore è qualcosa di bello. Scusa, siamo stati abili nel non farci notare e non potevo lasciare la situazione in sospeso. Non volevo fargli avere dubbi”.

Poco dopo, Enzo Paolo Turchi ha confermato la situazione, raccontando ad Alfonso di aver trascorso un momento piacevole con Carmen Russo nella loro stanza privata del Grande Fratello: “L’ultima volta? Ah, è stata recentemente, due giorni fa