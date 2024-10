Carmen Russo torna al Grande Fratello in un ruolo diverso: ospite per tre giorni, cosa succederà alla figlia Maria?

Carmen Russo fa il suo ritorno al Grande Fratello in un ruolo diverso, dopo due partecipazioni precedenti come concorrente. La prima volta l’abbiamo vista nella seconda edizione del Grande Fratello Vip, insieme a Malgioglio, Cecilia e Ignazio, e in seguito nella sesta stagione accanto alle sorelle Selassié, Alex Belli e Soleil Sorge. Questa volta, però, sarà ospite della casa.

Dopo aver fatto da presenza fissa in studio con le sue esibizioni nella settima edizione, quest’anno avrà l’opportunità di soggiornare per tre giorni all’interno della Casa. La notizia è stata divulgata da Davide Maggio, che ha rivelato: “Stasera Carmen Russo varcherà nuovamente la soglia rossa. A differenza dell’ultima puntata, avrà l’occasione di riabbracciare il marito Enzo Paolo Turchi e rimarrà presso il GF per un trio di giornate.”

Questo solleva alcune domande: come si occuperanno della loro figlia Maria, che ha solo 11 anni, e come reagirà alla loro assenza? Carmen ha condiviso i suoi pensieri su di lei con il settimanale DiPiù: “Abbiamo insegnato a Maria a prendersi cura degli animali in casa, come fa George. Il suo compito è cambiare l’acqua e preparare il cibo per i nostri amici a quattro zampe. Recentemente è arrivato un nuovo cucciolo, Max, un Chihuahua che è solo suo, e lei si occupa di lui in ogni dettaglio.”