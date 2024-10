Il ruolo di Carolyn Smith in Ballando con le Stelle

Carolyn Smith è una figura iconica nel panorama della televisione italiana, in particolare come giudice di Ballando con le Stelle. La sua presenza non è solo quella di un giudice, ma di un’esperta che porta con sé una profonda conoscenza del ballo. A differenza di altri membri della giuria, Carolyn non si lascia influenzare dalle dinamiche interne e mantiene sempre un approccio professionale. In un’intervista recente, ha dichiarato: “Non avverto la stanchezza perché ogni anno abbiamo qualcosa da dire”. Questo dimostra il suo impegno e la sua passione per il programma, che continua a rimanere rilevante e coinvolgente.

Il cast di quest’anno e le sue sorprese

Quest’anno, Carolyn ha espresso entusiasmo per il cast di concorrenti, definendolo di alto livello. Tra i partecipanti, ha menzionato in particolare Anna Lou, descrivendola come una vera rivelazione. “Anna Lou mi piace tantissimo ed è la sorpresa di questa edizione”, ha affermato. Questo riconoscimento non solo sottolinea il talento della giovane ballerina, ma evidenzia anche l’abilità di Carolyn nel riconoscere e valorizzare i talenti emergenti. La giuria di Ballando con le Stelle gioca un ruolo cruciale nel guidare il pubblico attraverso le storie dei concorrenti, e Carolyn si distingue per la sua capacità di farlo con empatia e competenza.

Il contributo di Milly Carlucci e la visione del programma

Un altro aspetto che Carolyn ha voluto sottolineare è il contributo di Milly Carlucci, la conduttrice del programma. “La più grande magia la fa Milly Carlucci”, ha affermato, riconoscendo il suo talento nell’organizzare e gestire il programma. Carolyn ha anche condiviso che Milly le ha insegnato l’importanza di mantenere la calma e di risolvere le situazioni con garbo. Questo approccio ha reso Ballando con le Stelle un programma di successo, capace di attrarre un vasto pubblico. Carolyn ha anche accennato a un aspetto che non le piace del programma: la sua postazione, che trova scomoda. “Ogni tanto mi piacerebbe cambiare posto perché è scomodo”, ha detto, mostrando un lato più umano e autentico della sua personalità.

Il futuro di Carolyn Smith e il suo amore per la cucina

Infine, Carolyn ha parlato del suo futuro in televisione, escludendo la partecipazione a reality show. “Ai reality non parteciperei mai”, ha affermato, ma ha espresso interesse per un programma di cucina, rivelando di essere abbastanza brava ai fornelli. Questo desiderio di esplorare nuove strade nella sua carriera dimostra la sua versatilità e la sua voglia di mettersi in gioco in contesti diversi. Carolyn Smith rimane una figura centrale nel mondo del ballo e della televisione, e il suo amore per l’arte del ballo continua a ispirare molti.