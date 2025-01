Carrie e il caos di Affari Tuoi: una puntata da dimenticare

Un inizio promettente

Mercoledì 29 gennaio, la giovane Carrie, pacchista del Veneto, ha finalmente avuto l’opportunità di partecipare al noto gioco televisivo “Affari Tuoi”. Insieme alla sua madrina, Greta, ha affrontato una serie di scelte che si sono rivelate più complicate del previsto. Prima di iniziare, Carrie ha condiviso un aneddoto curioso: si era fatta leggere la mano dalla suocera di Greta, Donatella, che le aveva suggerito un numero fortunato. Tuttavia, la giovane non riusciva a trovare un legame con quella cifra, nonostante le affermazioni della cartomante che sosteneva che la nonna di Carrie le avesse rivelato il numero in sogno.

Il gioco si complica

Il primo giro di Carrie non è andato male, ma ha dovuto dire addio a un pacco contenente 200mila euro. Nonostante l’offerta di 33mila euro da parte del Dottore, Carrie ha deciso di proseguire, spinta dalla convinzione che i numeri avessero un significato speciale nella sua famiglia. Con un pizzico di ironia, De Martino ha commentato la situazione, sottolineando come i numeri sembrassero avere una vita propria in quella famiglia. Dopo aver rifiutato l’offerta, Carrie ha pescato il pacco da 300mila euro, il premio più alto in gioco, e ha deciso di scambiare il suo pacco numero 1 con il numero 10, seguendo il consiglio della madrina e la “profezia” di Donatella.

Scelte sbagliate e delusioni

La fortuna sembrava sorridere a Carrie, che ha scoperto di aver rinunciato a un pacco contenente solo 5mila euro. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: ha eliminato anche i 50mila euro e, nonostante le offerte sempre più basse del Dottore, ha continuato a rifiutare. Alla fine, ha dovuto dire addio anche ai 100mila euro, e nel tentativo di cambiare le sorti del gioco, ha optato per un ulteriore scambio, scegliendo il pacco numero 4. Ma la sorte non era dalla sua parte: si è ritrovata con solo 1 euro e 500 euro da un lato, e 75mila euro dall’altro. Quando ha deciso di scoprire il contenuto del pacco numero 10, ha ricevuto una brutta sorpresa: dentro c’erano proprio i 75mila euro, dimostrando come le tattiche del Dottore avessero avuto successo nel confonderla.

Un finale amaro

Rimasta a mani vuote, Carrie ha avuto un’ultima possibilità con la Regione Fortunata. Ha provato a scegliere tra la Puglia e la Sicilia, ma entrambe le scelte si sono rivelate errate. La regione vincente era la Sardegna, e con questo ultimo errore, Carrie ha visto svanire ogni possibilità di portare a casa una vincita. La sua avventura ad “Affari Tuoi” si è conclusa in modo deludente, lasciando un insegnamento importante: nel gioco, come nella vita, le scelte possono avere conseguenze inaspettate.