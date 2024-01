Chi desidera risparmiare sugli importi in bolletta, andando incontro non solo al proprio portafoglio ma anche al pianeta che ci ospita, oggi cerca sempre più spesso una casa ad alta efficienza energetica. In questo articolo, illustriamo cosa significa classe A e B negli immobili, perché optare per una casa ad alta efficienza energetica, con un particolare riferimento a BNL ABITO MUTUO GREEN agevolazioni.

Chi desidera risparmiare sugli importi in bolletta, andando incontro non solo al proprio portafoglio ma anche al pianeta che ci ospita, oggi cerca sempre più spesso una casa ad alta efficienza energetica. Si fa riferimento nella fattispecie agli immobili appartenenti alle classi A o B, che garantiscono vantaggi importantissimi come i bassi consumi uniti ad un elevato comfort abitativo. In secondo luogo, è bene sottolineare che si tratta di uno step necessario anche per contribuire in prima persona al raggiungimento degli obiettivi imposti dall’Unione Europea, per quel che riguarda la sostenibilità ambientale.

Cosa significa classe A e B negli immobili?

Una casa appartenente alla classe A o B indica la presenza di un immobile in grado, come detto, di andare incontro alle necessità ambientali più urgenti. Si parla nello specifico di elementi come la riduzione dei consumi energetici, tramite una serie di caratteristiche strutturali come l’isolamento termico, oltre ad una struttura anti-sismica. Da sottolineare il fatto che la classe A4 è la più alta in assoluto, se si considerano le 4 sotto-classi appartenenti a questa tipologia di immobili.

Perché optare per una casa ad alta efficienza energetica?

Una casa ad alta efficienza energetica, quindi inserita nelle classi A o B, dà la possibilità di sfruttare una serie di benefici che conviene approfondire. Innanzitutto premia l’ambiente e l’ecosistema che ci permette di vivere, in quanto va ad abbattere sensibilmente le emissioni di CO2. Dunque si partecipa alla lotta contro il climate change, responsabile di una serie di eventi catastrofici come l’aumento del livello dei mari e la desertificazione di alcune zone. Ma non solo, perché una casa ad alta efficienza energetica consente di accedere anche ad un importante risparmio economico, che si traduce in bollette più leggere grazie alla minore richiesta di energia. In sintesi, si consumeranno meno risorse per riscaldare o per raffreddare gli ambienti domestici, e per il mantenimento delle temperature interne.

Un approfondimento sulla Direttiva Case Green

L’Unione Europea ha fissato alcuni obiettivi da raggiungere nel corso dei prossimi anni. Nello specifico, l’UE punta ad una riduzione drastica delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, corrispondente al 55% entro l’anno 2030, per poi arrivare alle zero emissioni entro il 2050. In base a tale direttiva, gli stati membri come l’Italia devono impegnarsi nella riqualificazione energetica, che riguarda di riflesso anche gli edifici presenti nel nostro Paese. La Penisola dovrebbe dunque raggiungere una classe energetica pari a D entro il 2033, e pari a E entro il 2030. In tutto questo, non bisogna sottovalutare il ruolo delle banche, anch’esse coinvolte in questo processo green.

BNL ABITO MUTUO GREEN: agevolazioni

Le banche, come anticipato, possono partecipare alla transizione energetica proponendo alcuni prodotti piuttosto interessanti. Lo scopo è agevolare i cittadini per quel che riguarda l’acquisto delle case ad alta efficienza energetica, appartenenti alle classi A e B. Per citare un caso concreto, è possibile far riferimento a BNL Abito Mutuo Green. Si tratta di una proposta di mutuo a tasso fisso e con l’opportunità di godere di uno sconto sui costi relativi all’istruttoria pari al -50%.

Questo prodotto fa parte di un’offerta più ampia di BNL BNP Paribas, con una risposta su misura alle esigenze relative alla casa, ovvero la piattaforma digitale BNL Abito. L’obiettivo di questo prodotto è spingere le persone ad abbattere la propria impronta di carbonio, in tal caso puntando – appunto – su abitazioni di classe A o B.

Note Legali

Con “BNL ABITO MUTUO GREEN” si fa riferimento all’offerta, applicabile a Mutuo Fisso, per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B con uno sconto del 50% sulle spese di istruttoria. Il nome del prodotto che utilizza la parola “green” identifica la scelta di prediligere edifici nelle migliori classi disponibili (A e B).

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Mutuo soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche, ti invitiamo a fare riferimento al documento contenente le Informazioni Generali sul Credito Immobiliare Offerto ai Consumatori, nonché al PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) con le informazioni personalizzate, disponibili presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A.