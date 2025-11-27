Ieri, nei pressi della Casa Bianca, c’è stata una sparatoria nella quale sono rimasti feriti due membri della Guardia Nazionale. Il sospettato è Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, afghano. Ecco chi è.

Rahmanullah Lakanwal, chi è l’afghano colpevole della sparatoria vicino alla Casa Bianca

Due membri della Guardia Nazionale sono rimasti feriti nella sparatoria di ieri nei pressi della Casa Bianca.

Il sospettato si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è afghano. Secondo fonti federali, l’uomo era arrivato negli Stati Uniti nel settembre del 2021 tramite l’Operations Alies Welcome, ovvero quel programma lanciato dall’allora presidente Biden per accogliere negli Usa i cittadini afgani dopo il ritorno al potere dei talebani. Da Kabul erano state evacuate ben 77mila persone, tra cui appunto Lakanwal, che pare avesse anche collaborato con la CIA. All’inizio è stato ospitato all’interno di una base militare americana, poi si è traferito in modo autonoma ma, la sua figura, non aveva mai destato preoccupazioni, fino a ieri.

Rahmanullah Lakanwal: nessun collegamento con reti organizzate

Sono in corso le indagini dopo la sparatoria di ieri nei pressi della Casa Bianca, al momento non si conoscono le motivazioni che hanno spinto Rahmanullah Lakanwal ha sparare e a ferire due membri della Guardia Nazionale (anche lui è rimasto poi ferito). Al momento non sono emersi collegamenti con reti organizzate anzi, secondo le autorità locali, l’uomo avrebbe agito da solo.