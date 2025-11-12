Casa: Mattarella, 'sforzo Istituzioni per tensioni abitative e natalità'

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) – "Le politiche per la casa, nella duplice segnalazione di un’emergenza per le tensioni abitative che si manifestano e, insieme, di un bisogno fondamentale cui corrispondere per sostenere l’avvio di serie iniziative di sostegno alla natalità, richiedono uno sforzo di programmazione, che interpella, insieme, Comuni, Regioni e Stato. Si tratta di politiche basilari per incoraggiare le nuove famiglie, per favorire i giovani studenti, per includere i lavoratori che giungono, in caso diverso marginalizzati e sospinti nel degrado.

È una stagione che l’Italia visse all’epoca delle migrazioni interne, a cavallo degli anni ‘60. Integrare chi lavora è un moltiplicatore di sicurezza e di qualità della vita urbana". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci.