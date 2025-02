Caso Almasri, Nordio e Piantedosi riferiscono in Parlamento: gli orari dell...

Sul caso Almasri, il generale libico fermato in Italia il 19 gennaio, poi rilasciato e rimpatriato, non sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire in Parlamento. Palazzo Chigi ha deciso che a riferire saranno, domani, mercoledì 5 febbraio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Caso Almasri, informativa di Nordio e Piantedosi in Parlamento: gli orari

Domani, alle 12:15, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi terranno un’informativa alla Camera sul caso Almasri. Inizialmente, la diretta era prevista solo dal Senato, suscitando le proteste delle opposizioni. I capigruppo alla Camera hanno chiesto al presidente Fontana di estenderla anche a Montecitorio. Dopo un confronto, è stato deciso che l’informativa sarà trasmessa in diretta domani alle 12:15 sui canali Rai. I due ministri interverranno anche al Senato alle 15:30.

Il tema centrale su cui gli esponenti dell’opposizione richiedono chiarimenti riguarda la scarcerazione di Almasri, capo delle guardie del carcere libico di Mitiga, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dall’AIA al momento del suo arrivo in Italia.

Le opposizioni contestano la decisione, con i partiti di minoranza che insisitono affinché sia la stessa premier a prendere la parola sul caso.

“Il governo decide chi va a riferire in nome e per conto dell’esecutivo, non è che decide l’opposizione chi deve andare”, ha replicato il ministro e vicepremier Tajani.

Il pressing delle opposizioni sul Caso Almasri

“Soddisfatto del fatto che domani ci saranno le informative dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri? Assolutamente no. È la Presidente del Consiglio che deve venire. Perché anche la Presidente del Consiglio è stata avvisata, c’è questo accertamento da fare davanti al Tribunale dei Ministri, ed è responsabile insieme ai ministri”, ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti, su Rai Uno.

Dall’altra parte, Chiara Braga ha avvertito che, in assenza di una risposta adeguata, il PD non sarebbe disponibile a riprendere i lavori d’Aula. In tono sarcastico, invece, Matteo Renzi ha commentato:

“Le opposizioni unite chiedono che il governo riferisca sulla vicenda Almasri. Meloni non c’è, Nordio non c’è, Piantedosi non c’è. Saranno tutti a Roccaraso”.

Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, però, non ci sarebbero problemi, poiché saranno presenti i due ministri competenti a garantire la massima informazione sul tema.