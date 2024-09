Caso Boccia-Sangiuliano: la rielaborazione dei dettagli

Il 26 agosto scorso, la storia ha avuto inizio con una pubblicazione su un social network. Maria Rosaria Boccia ha condiviso un messaggio di gratitudine per essere stata nominata consigliera per i grandi eventi presso il ministero della cultura. Originaria di Pompei e con 41 anni di età, figlia di ...

