Caso Garlasco: difesa Sempio valuta di opporsi a richiesta analisi pm Pavia

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, stanno "valutando la possibilità di opporsi" davanti al gip di Pavia alla richiesta della Procura di incidente probatorio sui reperti mai analizzati o che hanno portato a risultati dubbi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per il quale è stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato Alberto Stasi. La Procura ha nuovamente indagato, dopo averlo già archiviato otto anni fa, l'amico del fratello della vittima. La stessa possibilità di opporsi l'hanno anche i legali della famiglia Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna.