Home > Flash news > Caso Garlasco, fissata udienza preliminare: Sempio davanti al gup il 25 febbraio

Caso Garlasco, fissata udienza preliminare: Sempio davanti al gup il 25 febbraio

Caso Garlasco, fissata udienza preliminare: Sempio davanti al gup il 25 febbraio

(Adnkronos) - E' stata fissata per il 25 febbraio 2027 l'udienza preliminare, davanti al gup di Pavia Luigi Riganti, per Andrea Sempio accusato dell'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Lo rende noto lo stesso Tribunale di Pavia. "Comprendo che sia una posizione complicata, ma confido che saprà fa...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – E’ stata fissata per il 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare, davanti al gup di Pavia Luigi Riganti, per Andrea Sempio accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi. Lo rende noto lo stesso Tribunale di Pavia. 

“Comprendo che sia una posizione complicata, ma confido che saprà fare il suo lavoro nel migliore dei modi e che non si faccia influenzare da tutta la pressione che c’è”, ha detto ieri Sempio, ospite di Porta a Porta, a chi gli chiedeva cosa si attenda dal gup di Pavia Luigi Riganti che dovrà decidere sul suo rinvio a giudizio.

E sulla capacità di riuscire a risolvere tutti i dubbi sollevati dall’accusa, ha replicato: “Spero di riuscire a risolverli tutti in udienza preliminare e di non andare oltre, penso sia fattibile”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app