Caso Garlasco: incidente probatorio, su porta impronta di Marco Poggi e di un carabiniere

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Sono solo della vittima Chiara Poggi le impronte trovate e analizzare sul sacchetto dei cereali e sulla busta blu della spazzatura nuovamente analizzate nell'ambito dell'incidente probatorio in corso sul caso Garlasco. In particolari sono state trovate quattro...

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Sono solo della vittima Chiara Poggi le impronte trovate e analizzare sul sacchetto dei cereali e sulla busta blu della spazzatura nuovamente analizzate nell'ambito dell'incidente probatorio in corso sul caso Garlasco. In particolari sono state trovate quattro impronte (pollice e medio) della ventiseienne sul sacchetto dei cereali e altre due sulla busta della spazzatura sono comunque attribuibili alla vittima.

Esclusa la presenza, negli acetati sottoposti a perizia, di impronte riconducibili al condannato Alberto Stasi e all'indagato Andrea Sempio. Altre due impronte sono state trovate sulla porta d'ingresso: una sul lato esterno attribuita a un carabiniere (anulare destro) intervenuto sulla scena del delitto del 13 agosto 2007, mentre sul lato interno c'è l'impronta del dito medio di Marco Poggi, fratello della vittima.