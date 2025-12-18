Caso Garlasco: legale Poggi contro Stasi in aula, ma gip ammette 'persona interessata'

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, non può partecipare all'udienza dell'incidente probatorio in quanto "né persona offesa, né indagata". E' la ri...

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) – Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, non può partecipare all'udienza dell'incidente probatorio in quanto "né persona offesa, né indagata". E' la richiesta dell'avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia della vittima in apertura di udienza davanti alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli.

Una richiesta che la stessa giudice ha respinto facendo riferimento all'articolo 401 comma 3 del codice di procedura penale e indicando il condannato come "persona interessata".