Caso Garlasco: Lovati, 'chi ha dato notizia su Dna Sempio ha fatto atto di terrorismo'

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – "Secondo me la notizia è falsa perché altrimenti sarebbe una cosa inaudita. Un’anticipazione illegittima che renderebbe addirittura impugnabile o nulla la perizia stessa e condurrebbe, secondo me, alla ricusazione sia del perito che del giudice". Lo afferma Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, dopo i primi dati grezzi forniti dalla genetista Denise Albani, secondo cui c'è una compatibilità tra il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi e l'aplotipo Y (indica la linea paterna) di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

"Bisogna capire – spiega il legale ospite della trasmissione 'Dentro la notizia' – chi è che l’ha propalata perché ha compiuto un atto di terrorismo rispetto all’indagato, alla psicologia dell’indagato che si sente prima del tempo inchiodato da una cosa che non è ancora avvenuta. Non sarebbe la prima volta perché è già successo con l’impronta 33, con Ignoto 3. È una strategia che non mi piace. Io vorrei capire chi è che l’ha propalata, forse quelli che mi fanno le pulci per la fuga di notizia della consulenza Linarello (della difesa del condannato Alberto Stasi, ndr)?".