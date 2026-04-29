Caso Garlasco, Sempio convocato in procura per interrogatorio. La difesa: "Valutiamo la strategia"

(Adnkronos) – La Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Interrogatorio, da quanto si apprende, fissato per la mattina del 6 maggio.
“Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva tenendo conto che per la seconda volta, dall’inizio dell’inchiesta, viene convocato Sempio, ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati”, afferma in merito l’avvocata Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio.
Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell’invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi. In quanto indagato, può anche in questo caso decidere di non rispondere alle domande rimandando eventualmente l’interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini.
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