Caso Garlasco: si torna in aula a Pavia il 24 ottobre per discutere perizie

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Ci vorranno tre mesi almeno per il deposito dei risultati delle analisi genetiche, poi per discutere delle conclusioni si tornerà in aula davanti alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli il prossimo 24 ottobre. I tempi per mettere la parola fine alla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco dal fidanzato Alberto Stasi (condannato in via definitiva), si preannunciano lunghi.