Caso Pozzolo: il deputato, 'resto in Fdi? Mie idee non cambieranno mai'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Le mie idee non cambieranno mai. Le mie idee non cambieranno mai". Lo ripete come un mantra il deputato di Fdi Emanuele Pozzolo, ai cronisti che lo incalzano su un possibile addio al partito che, dopo l'incidente di Capodanno, ha deciso di sospenderlo e ora ha affidato la 'pratica' al Comitato di garanzia, che lo ha audito oggi. Pozzolo lascia la Camera e si ferma da Giolitti, la celebre gelateria a due passi da Montecitorio. Lì viene stanato dai cronisti che lo incalzano con le domande e lo inseguono per un lungo tratto. A chi gli chiede del suo futuro e dello stato dell'arte nel partito sulla sua vicenda, replica con un secco "rispondo solo a domande politiche". Quanto ai tempi per la decisione dei probiviri, "sono questioni interne al partito", replica chiudendo la questione.