Caso Sangiuliano: Verini, 'Ghiglia garante di se stesso'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Questo Ghiglia, che dovrebbe garantire la privacy dei cittadini, vorrebbe in realtà garantire solo se stesso, nascondendo i suoi anomali e gravi contatti con esponenti apicali di Fratelli d'Italia prima di assumere decisioni proprio come Garante. E vorrebbe impedire a trasmissioni di informazione come Report di darne notizia e documentazione. Tutto questo è molto grave, e un Garante che non garantisce regole e libertà come può rimanere al suo posto?".

Così Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia.