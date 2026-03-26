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Cassago (Metro): "Al fianco di Michelin per sostenere il talento"

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“Per Metro essere al fianco di Michelin significa sostenere le storie di impegno,  talento e sacrificio di coloro che ogni giorno lavorano duramente per far conoscere la tradizione dei nostri territori attraverso la cucina, con uno sguardo all’innovazione e soprattutto alla creatività”. Lo a...

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“Per Metro essere al fianco di Michelin significa sostenere le storie di impegno,  talento e sacrificio di coloro che ogni giorno lavorano duramente per far conoscere la tradizione dei nostri territori attraverso la cucina, con uno sguardo all’innovazione e soprattutto alla creatività”. Lo afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia, alla cerimonia di consegna delle Targhe ufficiali Guida Michelin 2026, presso il ristorante Da Vittorio, a Brusaporto (Bg).

https://www.youtube.com/watch?v=k3PArXttfj0