Cassago (Metro): "Al fianco di Michelin per sostenere il talento"

“Per Metro essere al fianco di Michelin significa sostenere le storie di impegno, talento e sacrificio di coloro che ogni giorno lavorano duramente per far conoscere la tradizione dei nostri territori attraverso la cucina, con uno sguardo all’innovazione e soprattutto alla creatività”. Lo afferma Guido Cassago, Direttore Sales & Operations di Metro Italia, alla cerimonia di consegna delle Targhe ufficiali Guida Michelin 2026, presso il ristorante Da Vittorio, a Brusaporto (Bg).
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