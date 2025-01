Un ritrovamento inquietante

Un catenaccio rivestito in gomma è stato rinvenuto sospeso alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana, in provincia di Padova. La scoperta è avvenuta durante una normale attività di ispezione da parte dei tecnici delle Ferrovie, che hanno immediatamente rimosso l’oggetto e allertato le autorità competenti. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza della rete ferroviaria e alla protezione dei passeggeri.

Le conseguenze potenziali

Se non fosse stato notato in tempo, il catenaccio avrebbe potuto causare danni ingenti al pantografo dei treni in transito e alla stessa linea di alimentazione elettrica. La situazione avrebbe potuto portare a interruzioni della circolazione ferroviaria, con inevitabili disagi per i viaggiatori. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei tecnici, l’oggetto è stato rimosso senza che si verificassero danni alla linea aerea o ripercussioni sul traffico ferroviario.

Indagini in corso

La Digos della Questura di Padova ha avviato un’indagine approfondita sull’accaduto, coordinata dalla Procura del capoluogo euganeo. Gli inquirenti stanno esaminando diversi elementi legati a questo episodio, che potrebbe essere connesso a precedenti anomalie e guasti registrati nella stessa area. La denuncia formalizzata da Ferrovie dello Stato Italiane (Fs) ha sollevato l’ipotesi di un possibile attentato ai trasporti, un tema che non può essere sottovalutato.

La reazione delle autorità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando l’importanza di fare chiarezza rapidamente. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo la vicenda con attenzione, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza dei trasporti pubblici. La segnalazione di un oggetto potenzialmente pericoloso sulla rete ferroviaria è un fatto grave che richiede un’analisi approfondita e misure preventive per evitare simili incidenti in futuro.