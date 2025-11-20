Cattaneo (Reg. Lombardia): "Fiera Milano acceleratore business per regione"

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Conosciamo tutti l'importanza della Fiera di Milano come motore di incontri e di promozione economica a livello internazionale. In questa città e in Lombardia si svolgono oltre un terzo delle fiere internazionali del nostro paese che hanno attirato l&#...

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – "Conosciamo tutti l'importanza della Fiera di Milano come motore di incontri e di promozione economica a livello internazionale. In questa città e in Lombardia si svolgono oltre un terzo delle fiere internazionali del nostro paese che hanno attirato l'anno scorso 18 milioni di visitatori. La Fiera, dunque, continua ad essere un formidabile acceleratore di business per il nostro territorio".

Sono le parole di Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee di Regione Lombardia, in occasione di Made Expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, in svolgimento a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025.

Un tema sempre più centrale rimane quello della casa come sottolineato dallo stesso Cattaneo: "Miba mette una luce particolare su un contesto in cui la filiera è oggetto di grandi trasformazioni nella prospettiva della sostenibilità e della digitalizzazione per adeguarsi ai grandi trend di cambiamento ma rimane un'emergenza, quella abitativa, nel nostro territorio soprattutto per i ceti meno abbienti. E' un problema grave a cui non abbiamo ancora potuto dare una risposta soddisfacente ed è per questo che abbiamo bisogno di idee, tecnologie nuove e proposte dal mondo dell'impresa. Mi auguro -conclude Cattaneo- che da questa manifestazione possano arrivare progetti per contribuire ad un nuovo pensiero della politica per risolvere determinati temi".