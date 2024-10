Cavallette nel giardino: come allontanarle facilmente

Le cavallette nel giardino possono essere un problema, ma tutto dipende da quanto è vasta l’infestazione e dal tipo di vegetazione presente nel giardino. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare facilmente le cavallette dal giardino, ricorrendo, esclusivamente, a delle soluzioni naturali.

Cavallette nel giardino

Le cavallette sono i parassiti che più in assoluto possono distruggere il giardino, complici il loro enorme appetito e la loro innata capacità di saltare da una pianta all’altra con estrema semplicità. Poche cavallette nel giardino non sono un problema, anche perché queste possono essere facilmente catturate dai predatori, come i ragni, le lucertole o gli uccelli, ma un giardino fitto di vegetazione può essere una sfida vera e propria.

Poiché anche le cavallette, come altri insetti, sono importanti per l’equilibrio dell’ecosistema, quando ci si rende conto della presenza diffusa in giardino, il nostro compito non dovrebbe essere quello di ucciderle, bensì di allontanare senza arrecare loro un danno. Scopriamo insieme, nel paragrafo che segue, come farlo.

Cavallette nel giardino: cosa le attrae

La presenza di qualche cavalletta in giardino non è un problema, ma può diventarlo se ci si trova di fronte ad una vera e propria infestazione, che si può verificare quando il proprio giardino:

E’ un luogo sicuro, con pochi predatori come uccelli, ragni o lucertole;

come uccelli, ragni o lucertole; Si presenta come un luogo ricco di colture gustose , sebbene poi alcuni tipi di piante possono attrarre le cavallette nel giardino molto di più rispetto ad altri tipi;

, sebbene poi alcuni tipi di piante possono attrarre le cavallette nel giardino molto di più rispetto ad altri tipi; E’ un buon nascondiglio, ricco di piccole aree in cui difendersi dai predatori, di zone nascoste con vegetazione fitta, ottima fonte di cibo per questi insetti e di punti comodi in cui deporre le uova.

Cavallette nel giardino: miglior rimedio naturale

Sognare cavallette è di buon auspicio, ma, vederle nella realtà, a seconda della credenza culturale di riferimento, può essere sia positivo che negativo. In alcune culture, infatti, la cavalletta è simbolo di fortuna, in altre, come la nostra, la cavalletta rappresenta sciagura e disastro finanziario, soprattutto se la si trova in casa. Al contrario, se questa è nel giardino e non è l’unica, allora, può danneggiare la vegetazione presente e, di conseguenza, è importante intervenire per allontanarla.

Generalmente, quando è necessario difendersi dagli insetti che sono essenziali per l’ecosistema, la soluzione migliore non è quella di ucciderli, bensì di allontanarli ricorrendo a soluzioni naturali, che non recano danno né a loro né a noi, come Ecopest, che allontana le cavallette nel giardino senza nuocerle, semplicemente grazie all’emissione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica.

