Api in giardino: come allontanarle con i rimedi naturali

Le api in giardino si possono allontanare in modo semplice e naturale. Vediamo come fare.

La presenza di api in giardino è molto comune. Nonostante l’importanza di questi insetti per l’ecosistema, tenere le api lontano da noi è molto importante, soprattutto nel caso di allergia. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenere le api lontane dal nostro giardino e dalla nostra casa, in modo naturale.

Api in giardino

La presenza delle api in giardino è molto comune, tuttavia, anche fastidiosa, nel caso, ad esempio, si dovesse organizzare una cena all’aperto con degli amici o con la propria famiglia, oppure, semplicemente, si volesse andare a leggere all’aperto un buon libro. Sebbene questi insetti, infatti, svolgano un ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, tenersi lontano è importante, soprattutto se si è soggetti allergici.

Le api iniziano a farsi vedere in giro con la primavera, pertanto, non è insolito notarle durante le stagioni più calde e non è insolito notarle nei primi giorni di settembre, quando le temperature iniziano ad abbassarsi, ma può fare ancora caldo.

Api in giardino: come allontanarle

Esistono specie diverse di api, con la maggior parte che è attratta da cose dolci e zuccherine: cibo, bevande o nettare dei fiori. Solitamente, il giardino richiama l’attenzione delle api carpentiere o millifere, con le prime che, probabilmente, nidificano negli alberi o nelle strutture di legno presenti nei dintorni. Se notate la presenza di più api è molto probabile che vi sia un’infestazione e, di conseguenza, dovrete sbarazzarvi, in qualche modo, del loro nido.

Quando si cerca di sbarazzarsi di un nido di api è importante fare attenzione per non disturbare chi ci abita all’interno e rischiare di essere punti. Cercate di tenervi lontano dal nido il più possibile e tenete lontani anche gli animali domestici e i bambini.

L’olio di lavanda, di citronella, di oliva e l’aceto si dice che siano nemici giurati delle api. Potreste provare a spruzzare una soluzione spray a base di questi prodotti, in forma pura o diluita con dell’acqua, dove vedete svolazzare questi insetti. Sebbene si possa provare, non è detto che questa soluzione funzioni o che sia risolutiva.

Api in giardino: miglior rimedio naturale

Come dicevamo, le api in giardino possono essere attratte da molte cose e le soluzioni che si possono adottare per tenerle lontane senza arrecare loro un danno sono diverse. Tuttavia, non è detto che queste soluzioni siano davvero efficaci e che risolvano definitivamente il problema ed ecco perché vi consigliamo di provare con un prodotto innovativo da diversi punti di vista.

Sappiamo che le api sono importanti per l’equilibrio dell’ecosistema e quando ci rendiamo conto di essere alle prese con un’infestazione il nostro compito non è quello di ucciderle, ma di allontanarle in sicurezza.

Ecopest è il primo dispositivo tecnologico che allontana le api dal nostro giardino e dalle nostre case senza nuocere loro e senza mettere in pericolo noi, che per allontanare le api non dovremo neppure avvicinarci. Questo rimedio, infatti, agisce emanando una serie di ultrasuoni di bassa frequenza, che disturbano le api, le quali non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi di propria iniziativa.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, può essere ricaricata attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto.

