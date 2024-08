Formiche in casa: come allontanarle con i rimedi naturali

Le formiche in casa sono una presenza quasi fissa. Vediamo insieme come affrontare il problema naturalmente.

Le formiche in casa sono una presenza quasi fissa, soprattutto in alcune stagioni dell’anno. Generalmente, non sono un pericolo per la vita o la salute dell’uomo, ma quando iniziano a circolare in casa nostra è sempre meglio prendere dei provvedimenti per allontanarle. Vediamo insieme come fare.

Formiche in casa

Le formiche sono una presenza comune nelle case di moltissime famiglie italiane, soprattutto durante alcuni periodi dell’anno. Generalmente attratte dal cibo, le formiche non sono una specie pericolosa per la salute o la vita dell’uomo, tranne in alcuni casi eccezionali, con alcune specie che, invece, possono trasportare batteri patogeni, pericolosi per l’uomo, oppure, provocare asma e reazioni allergiche.

La presenza di una sola formica in casa non è un problema dato che il vero problema si presenta quando quella singola formica è accompagnata dalla sua colonia. Avere a che fare con le formiche, pertanto, non è mai piacevole ed ecco perché è importante avere una casa sempre pulita ed eliminare tutte quelle situazioni che per le formiche possono rappresentare un occasione per intrufolarsi in casa nostra.

Formiche in casa: consigli

Sebbene le formiche in casa siano una presenza fastidiosa, nel momento in cui capita di doverci fare i conti, è bene armarsi di tanta pazienza perché allontanare una colonia intera può essere molto difficile. Per questo motivo, la soluzione migliore è di impedire alle formiche l’accesso ed ecco come:

Sigillare ogni punto di accesso, sigillare e stuccare eventuali crepe o fessure esposte che possono essere un punto di accesso per le formiche;

esposte che possono essere un punto di accesso per le formiche; Pulire regolarmente ripiani, pavimenti, armadi e dispense. Si consiglia, inoltre, di conservare correttamente il cibo, incluso quello per gli animali e di pulire tra un pasto e l’altro, avendo cura anche di svuotare le ciotole dei nostri amici a quattro zampe;

ripiani, pavimenti, armadi e dispense. Si consiglia, inoltre, di conservare correttamente il cibo, incluso quello per gli animali e di pulire tra un pasto e l’altro, avendo cura anche di svuotare le ciotole dei nostri amici a quattro zampe; Svuotare i bidoni della spazzatura e controllare che non vi siano residui, eventualmente da ripulire;

e controllare che non vi siano residui, eventualmente da ripulire; Conservare i dolci in contenitori ermetici, avvolti nella pellicola o nella plastica, oppure, in frigorifero.

Formiche in casa: miglior rimedio naturale

Allontanare una colonia di formiche dalle nostre case potrebbe richiedere un bel po’ di tempo e tanta pazienza ed ecco perché è preferibile affidarsi su delle soluzioni che, oltre ad allontanare le formiche quando queste sono già in casa, impedisca loro l’accesso.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per impedire alle formiche l’accesso in casa nostra e allontanare quelle che sono già presenti. Al contrario delle soluzioni più comuni, che di solito sono di natura chimica, Ecopest è un dispositivo tecnologico, che non nuoce alla salute né degli uomini né degli animali domestici.

Adatto all’uso sia interno che esterno, Ecopest scoraggia la presenza delle formiche in casa attraverso l’emanazione di radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, che rendono l’ambiente in cui le formiche alloggiano rumoroso al punto che questi parassiti domestici non avranno altra scelta se non quella di allontanarsi da casa.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

