Caverna crolla sui turisti in Islanda: un morto, feriti e dispersi

Una terribile tragedia si è consumata in Islanda. Una caverna di ghiaccio è improvvisamente crollata mentre al suo interno si trovava un gruppo di turisti. L’incidente si è verificato al ghiacciaio Breiðamerkurjökull, sulla costa sud orientale dell’Islanda. Secondo l’emittente pubblica Ruv, al momento del crollo erano presenti 25 turisti all’interno della caverna. Tra loro 21 persone si sono salvate, una è morta e altre due sono ritenute disperse, mentre una quarta si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Per il momento non si conoscono identità e nazionalità della vittima, dei dispersi e della persona ferita. Gli altri componenti del gruppo sono rimasti illesi, ma hanno ricevuto supporto psicologico in quanto profondamente scioccati per quanto accaduto. I soccorritori non hanno ancora trovato i due turisti dispersi ma hanno dichiarato di avere un’idea abbastanza precisa di dove possano trovarsi. Alle operazioni di soccorso stanno partecipando circa 200 persone, mentre la polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.