Cdp, in 2024 utile netto sale a 3,3 mld: superati obiettivi piano

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il 2024 con risorse impegnate per 24,6 miliardi di euro (+23% sul 2023) e con l'utile netto più elevato di sempre pari a 3,3 miliardi (+7%). L'utile netto consolidato è pari a 6 miliardi. Cdp segnala come siano st...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il 2024 con risorse impegnate per 24,6 miliardi di euro (+23% sul 2023) e con l'utile netto più elevato di sempre pari a 3,3 miliardi (+7%). L'utile netto consolidato è pari a 6 miliardi. Cdp segnala come siano stati ampiamente superati gli obiettivi del Piano strategico 2022-24, con risorse impegnate nel triennio, pari a 75 miliardi, rispetto al target di 65 miliardi.

Gli investimenti sostenuti da Cdp nel 2024 salgono del 28% a 68,8 miliardi (53,8 nel 2023), anche grazie all’attrazione di capitali addizionali, con un effetto leva "importante" – come sottolinea l'ad Dario Scannapieco di 2,8 volte le risorse impegnate Il totale dei crediti in essere a favore di imprese, PA, infrastrutture e cooperazione internazionale ammonta a 126 miliardi (+2% rispetto alla fine del 2023) La raccolta complessiva è pari a 356 miliardi e include il risparmio postale per 290 miliardi e la raccolta obbligazionaria per 20 miliardi (rispettivamente +2% e +10% a confronto con la fine dell’esercizio precedente) Il patrimonio netto di Cdp Spa è pari a 30 miliardi, in crescita del 7% rispetto a fine 2023 (28 miliardi) grazie all’utile maturato nell’esercizio, al netto dei dividendi distribuiti.

Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato una proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2024 a dividendo per 2,1 miliardi di euro. Il progetto di Bilancio e la proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Consiglio ha dato il via libera a nuove operazioni per un valore complessivo di circa 4,3 miliardi di euro.